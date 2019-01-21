Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlarla çay simit sohbeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan adaylarını açıklamak üzere geldiği Ordu'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’ndaki toplantının ardından bir otelde partililerle teşkilat yemeğinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti.

Çocuklardan sevgi seli

İHA'nın haberine göre; yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi. Duygusal anlar yaşayan minikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sımsıkı sarılarak sevgilerini gösterdi. Erdoğan, daha sonra davet üzerine bir simit fırınına girdi. Cumhurbaşkanı'nı karşısında gören vatandaşlar ve çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fırından yeni çıkan taze simitleri gören Erdoğan, bir simidi ikiye bölerek diğer yarısını AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler’e verdi. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler ve Ordu Valisi Seddar Yavuz ile masaya oturup simit ve çay atıştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

İş yeri çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'na geçerek Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara’ya hareket etti.