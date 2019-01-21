0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlarla çay simit sohbeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan adaylarını açıklamak üzere geldiği Ordu’dan ayrılmadan önce vatandaşlarla bir araya geldi. Davet üzerine bir simit fırınına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla çay içip simit yedi

21 Ocak 2019 Pazartesi 06:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlarla çay simit sohbeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan adaylarını açıklamak üzere geldiği Ordu'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’ndaki toplantının ardından bir otelde partililerle teşkilat yemeğinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti.

Çocuklardan sevgi seli

İHA'nın haberine göre; yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi. Duygusal anlar yaşayan minikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sımsıkı sarılarak sevgilerini gösterdi. Erdoğan, daha sonra davet üzerine bir simit fırınına girdi. Cumhurbaşkanı'nı karşısında gören vatandaşlar ve çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fırından yeni çıkan taze simitleri gören Erdoğan, bir simidi ikiye bölerek diğer yarısını AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler’e verdi. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler ve Ordu Valisi Seddar Yavuz ile masaya oturup simit ve çay atıştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

İş yeri çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'na geçerek Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara’ya hareket etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 06:30
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. Giresun
  4. Ankara
  5. ordu
  6. açıklama
  7. ziyaret
  8. belediye başkan adayları
  9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  10. çay simit sohbeti
  11. vatandaşlarla bir araya geldi
  12. son dakika
  13. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    1. Katar Emiri son dakika değişikliğinin..
    2. "FETÖ dolandırıcısı" zanlı Edirne'de..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    4. Uydudan kontrol edilebiliyor... İlk..
    5. Suriye için kritik hafta
    6. Komşu kavgası kanlı bitti
    7. 'Türkiye şehit verdi siz burada..
    8. Beyaz Saray böyle duyurdu: İki lider..
    9. Genç çifti korkunç kaza ayırdı
    10. ABD'de hayat durdu! 5 bin uçak seferi..
    11. Suç makinesi yakalandı
    12. Mali'deki BM misyonuna saldırı
    13. İsrail'den Suriye'deki İran..
    14. Roma'da Cengiz Ünder şoku! Torino..
    15. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    16. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    17. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in..
    18. Serdar Aziz'in menajeri canlı yayında..
    19. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    20. Trabzonspor'a yıldız futbolcusundan..
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    İçişleri Bakanı Soylu'dan adres değişikliği yapanlarla ilgili kritik açıklama
    İçişleri Bakanı Soylu'dan adres değişikliği yapanlarla ilgili kritik açıklama