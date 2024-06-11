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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay mesajı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 12:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Haziran Türk Kızılay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı:

Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen Türk Kızılay, özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle bu alanda dünyanın önde gelen saygın kuruluşları arasındadır.

İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini arttırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen Türk Kızılay, son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzatmıştır.

Uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın tüm gönüllülerinin fedakârlıklarını takdir ediyoruz. Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır.

Bu anlamlı günde dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
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Yorumlar

Eskişehir valisi sağlık müdürü ve sayın sağlık bakanına sesleniyoruz

Eskişehir Odunpazarı 2 nolu sağlıklı yaşam merkezi hastanesinde asansörler çalışmıyor. Ne zaman gitseniz aynı sorun. Danışmada bir güvenlik çi oturuyor oda elinde telefon odadan çıktığı yok. Güvenlik zafiyeti de zirvede. Aile hekimleri 4.katta yaşlılar çıkamıyor. Madem hastayı görmeden raporlu da olsa ilaç yazmıyorsunuz işinizi düzgün yapın.
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