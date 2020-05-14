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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Türk Dil Bayramı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Dil Bayramı" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 00:03:36 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Türk Dil Bayramı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Dil Bayramı" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Dil Bayramı" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Yıllar önce konuk olduğu 32. Gün programında genç bir öğrencinin ’’Başbakan olursanız diğer ülke liderleriyle iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceksiniz?’’ sorusuna ’’Türkçe konuşacağım’’ cevabının yer aldığı videoda, Erdoğan’ın Davos’tan BM Genel Kurulu’na ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nda gerçekleştirilen konuşmalarına kadar farklı anlar yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Türkçe konuşacağız’’ dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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