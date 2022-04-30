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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 22:48:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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