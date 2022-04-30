Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.