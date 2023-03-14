  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 22:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tıp fakültelerinde doktorlar yetiştiren akademisyenler ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23