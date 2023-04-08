Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Başakşehir-Kayaşehir arasında yapılan 6,2 kilometrelik yeni metro hattına kavuştu.
Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjdeyi paylaştı.
Erdoğan "Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yerli otomobil TOGG'un Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e de gönderildiğini açıkladı.