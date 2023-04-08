  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Suudilerden petrol hamlesi: Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu? Şaşırtan karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Görenler çok şaşırdı! Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi paylaşımı

İngiliz BAE Systems'ten açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye ayar

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da müjdeyi duyuracak!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 17:39:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Başakşehir-Kayaşehir arasında yapılan 6,2 kilometrelik yeni metro hattına kavuştu.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjdeyi paylaştı.

Erdoğan "Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yerli otomobil TOGG'un Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e de gönderildiğini açıkladı.

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Apo’nun heykelini de dikecek misin? Fazıl Say'ın Demirtaş aşkı depreşti
Apo’nun heykelini de dikecek misin? Fazıl Say'ın Demirtaş aşkı depreşti

Gündem

Apo’nun heykelini de dikecek misin? Fazıl Say'ın Demirtaş aşkı depreşti

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

arap

bu uçak gemisi degil amfibi gemisi yani cikarma gemisi

Doğruya Doğru

Bu Ülkeye o kadar çok Müjde verip hizmet yaptın ki Teşekkürler Reis
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23