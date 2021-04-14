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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için bir taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 18:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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