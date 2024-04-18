Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki yüzlü Batı'ya Gazze tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Batı ülkelerine seslendi. Erdoğan, "Bu hafta batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail'e dur demeleri gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Bu ziyaret bir dönüm noktası olacak'

Bu ziyaret iki ülke arasında bir dönüm noktası olacak. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde çabalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız. Yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya iş forumu bu açıdan önemli bir adım olacaktır. Ülkeyi baştan başa saracak demiryolu projesinin büyük bir kısmının bir Türk şirket tarafından inşa ediliyor olması bizim için gururdu.

Terörle mücadele!

Görüşmelerimizde terörle mücadeleyi de ele aldık. Terör örgütleri arasında ayrım yapmayan Türkiye bu konudaki deneyimlerini de paylaşmıştır. FETÖ terör örgütü ile mücadele kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştık. İnşallah bu görüşme sonrasında Tanzanya tarafından da etkili ve somut adımlar göreceğiz. Afrika kıtasının gönlümde hep müstesna bir yeri oldu. Kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Kıtayla ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımız bakidir. Dünya 5'ten büyüktür şiarımızın Afrika dostlarımızdan da yankı bulması doğru yolda olduğumuzun işaretidir.

İsrail'in Gazze katliamı!

7 Ekim'den bu yana 34 binden fazla Filistinli İsrail tarafından şehit edildi. 195 gündür son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor. Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları hemen atmalıyız. Bu hafta batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail'e dur demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir.

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İmzalanan 6 anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.