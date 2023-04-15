  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş tepkisi: Çocuk katili
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş tepkisi: Çocuk katili

Yeniakit Publisher
2023-04-15 17:19:00 - 2023-04-15 17:31:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş tepkisi: Çocuk katili

Kocaeli Şehir Hastanesi açılışında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin güdümündeki 6'lı koalisyona gösterdi. Erdoğan "Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi açılışında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümündeki 6'lı koalisyona gösterdi.

Erdoğan "Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?" ifadelerini kullandı.

Ekrem'den "siyonizm" skandalı
Ekrem'den "siyonizm" skandalı

Gündem

Ekrem'den "siyonizm" skandalı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Gündem

Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Hepsini geri çekti! Azerbaycan'dan anlayana okkalı cevap
Hepsini geri çekti! Azerbaycan'dan anlayana okkalı cevap

Dünya

Hepsini geri çekti! Azerbaycan'dan anlayana okkalı cevap

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23