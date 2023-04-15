Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş tepkisi: Çocuk katili
Kocaeli Şehir Hastanesi açılışında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin güdümündeki 6'lı koalisyona gösterdi. Erdoğan "Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?" ifadelerini kullandı.
Kocaeli Şehir Hastanesi açılışında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümündeki 6'lı koalisyona gösterdi.
Erdoğan "Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?" ifadelerini kullandı.
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