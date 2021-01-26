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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Fethi Sekin'in babasına ziyaret
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Fethi Sekin'in babasına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 00:29:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.

Şehit Fethi Sekin'in babasına ve Hafız Abdullah Nazırlı'ya ziyaret

Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.

Bakan Koca Erdoğan'a eşlik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü. Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.

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