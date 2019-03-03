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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsun’a müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’un İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesine olan bağlantısının artık hızlı trenle olacağını müjdeledi.

03 Mart 2019 Pazar 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsun’a müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’un İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesine olan bağlantısının artık hızlı trenle olacağını müjdeledi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisince Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde Samsun’da gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirilecek projeler hakkında da bilgi verdi. İlk günkü aşkla yürüttükleri çalışmalar sayesinde son 17 yılda Samsun’a 29 kat trilyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımız bizim gibi 60-70 kişilik sınıflarda okumasın diye 4 bin 832 adet yeni derslik yaptık. Bugün 54 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü şehrimize 2. devlet üniversitesini kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencileri için 8 bin 865 kişilik kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl içinde Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerimizde toplamda bin kişilik kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları daha açacağız" dedi.



"Millet Bahçesinin bir köşesine de Millet Kıraathanesini inşa edeceğiz"


Samsun’u birbirinden önemli spor tesisleriyle adeta ilmek ilmek işlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizde biri merkezde 35 bin kapasiteli diğeri Bafra’da 5 bin kapasiteli olmak üzere iki stadyum, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, futbol ve golf sahaları, buz pateni salonu, kayak merkezi, tenis kortları gibi spor tesisleri kazandırdık. Gençlerimiz vakitlerini değerlendirsin diye 13 ilçemize gençlik merkezleri yaptık. Şimdi şehirlerimizi yepyeni bir konsept ile tanıştırıyoruz. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu Millet Bahçesinin bir köşesine de Millet Kıraathanesini inşa edeceğiz. Orada gençlerimiz derslerini çalışacaklar. Ücretsiz olarak çaylarını içecekler, keklerini yiyecekler" diye konuştu.



"İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplam 2,7 kat trilyon lira kaynakla destek olduk"


İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplam 2,7 kat trilyon lira kaynakla destek olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle, 250’şer yataklı Bafra ve Çarşamba Devlet Hastanelerinde aralarında bulunduğu 16’sı hastane toplam 35 adet tesisimizi şehrimize kazandırdık. 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi, 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi, Salıpazarı ve Kavak Devlet Hastaneleriyle birlikte toplam 7 sağlık tesisimizin yatırımı da devam ediyor. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizin, 250 yataklı Samsun Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hastanemizin, 200 yataklı Atakum Devlet Hastanemizin de ihale süreçleri devam ediyor" şeklinde konuştu.



"9 bin 459 konut projesini hayata geçirdik"


Samsun’da 9 bin 459 konut projesini hayata geçirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmar Barışıyla 155 bin 684 Samsunlu vatandaşlarımızın sıkıntısını çözdük. Şehir merkezinde hizmet verecek 5 atık su artma tesis inşasının ve 1 tanesinin de projesi sürüyor. Samsun’daki 131 ecdat yadigarı eserin restorasyonunu yaptık. Taşhan, Süleyman Paşa Medresesi ve Cami, Şifa Hamamı ile Terme Pazar Camisi restorasyonları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"Samsun’da 120 kilometre bölünmüş uzunluğuna 189 kilometre daha ilave ettik"


Samsun Batı Çevre Yolu’nun kamulaştırılması için Büyükşehir Belediyesi, ihalesinin de Karayolları Genel Müdürlüğünün yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece projeyle ilgili çalışmaların startını buradan veriyorum. Samsun’da 120 kilometre bölünmüş uzunluğuna 189 kilometre daha ilave ettik ve 309 kilometreye çıkardık Bunu biz yaptık. Samsun şehir geçişindeki 15 köprü ve viyadüğü Havza, Amasya ilinin arasında toplam 2 adet çift tüp tüneli tamamladık. Dağları deldik. Gelemen Lojistik Merkezini şehrimize kazandırdık. Samsun Sivas arasında ki hat kesiminin modernizasyonunu ve sinyalizasyonunu yapımında sona geldik. İnşallah bu yıl hattı işletmeye açıyoruz" dedi.



"Samsun’un İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne Samsun ve Mersin Limanlarına olan bağlantısı artık hızlı trenle olacak"


Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı teren projesinin çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hatta Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla Demiryolu Projesi’ne bağlantı sağlanacak. Böylece Samsun’un İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne, Samsun ve Mersin Limanlarına olan bağlantısı artık hızlı trenle olacak. Yaptık da yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Durmak yok. Samsun’a 8 baraj inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ladik Fındıcak Barajı ile Terme, Salıpazarı Barajlarının inşaatları devam ediyor. Samsun şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını Hasköy ve Kökçüoğlu’na su hazneleri inşa ederek çözdük.İnşa ettiğimiz 100 adet taşkın koruma tesisleriyle Samsun şehir merkezleriyle birlikte 109 yerleşim yerini ve 28 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. 26 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam ediyor. Samsunlu çiftçilerimize toplam 2 kat trilyon liralık tarımsal destek verdik" diye konuştu.



"10 ton tohum üretimi hedefliyoruz"


Üretiminin Türkiye’de yıllardır kısıtlı olan kenevir tohumunun Vezirköprülü vatandaşların gayretiyle bugüne kadar getirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için Samsun’da 166 dekar alanda kenevir tohumu üretimi için sözleşme imzalandı. 10 ton tohum üretimi hedefliyoruz. Yerli ve milli kenevir üretimi noktasında yaklaşık 3 yıldır Samsun’da çalışmalar yürütülüyor. Vezir ve Narlı isimlerinde iki adet kenevir çeşidi için tescil başvurusu yapıldı. Kenevirlerin tesciliyle birlikte ünümüzdeki yıl üretime başlamayı ve 2023 yılında da 200 ton kenevir tohuma ulaşmayı planlıyoruz. Tüm bu süreçlerin takibini bakanlığımız ile birlikte Samsun’da ki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüz koordine edecek. Bu işin pilot ili Samsun olacak" şeklinde konuştu.



"Samsun’u yerli ve uluslararası yatımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz"


Samsun’un endüstri bölgesi olması için çalışmaları başlattıklarını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Samsun’u yerli ve uluslararası yatımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Samsunlu iş adamlarımıza toplam yaklaşık olarak 8 kat trilyon liralık yatırım teşviki sağladık.Samsun’da i 71 bin iş yerimizi toplam 1 kat trilyon lirayı aşan SGK prim teşvikiyle destekledik" açıklamasında bulundu.


Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda belediye başkan adaları ile vatandaşları selamladı. Mitinge Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve belediye başkan adayları katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:54
  1. doğa

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