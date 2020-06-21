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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sakarya’nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye tebrik mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:55:34 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sakarya’nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye tebrik mesajı gönderdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye tebrik mesajı gönderdi.

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