Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban, Budapeşte'de düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Macaristan'la ikili ilişkilerin geliştirilmiş seviyeye yükseltildiğini ve 16 alanda iş birliği anlaşmasını imzalandığını belirtti. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya da çağrıda bulundu.

İki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan'ın, Orban ile ortak basın toplantısında konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyimizin 6. konferansı nedeniyle Budapeşte'de bulunmanın bahtiyarını yaşıyoruz. Bugün ayrıca Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümü. Macaristan'la dostane ilişkilerimiz 1 asrın üzerine dayanıyor. Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik. Cumhurbaşkanı Novak'ı Mart ayında resmi ziyaret, Başbakan Orban'ı ise Haziran ayında göreve yeniden başlama vesilesiyle Ankara'ya davet ettim."



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"Ekonomi-Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Halihazırda verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.

Sayın Orban'la ilgili başkanlık ettiğimiz konsey toplantısında ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. Ortak siyasi bildiriyle ilişkilerimizi Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine taşıdık. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan kültür yılının açılış törenini bu akşam Sayın Novak ve Orban'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. 1 yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halkını birbirine daha da yakınlaştıracaktık."

Erdoğan'Dan AB mesajı

"Görüşmelerimizde Türkiye-AB ve Ukrayna-Rusya meselesi olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık. Macaristan'ın Birliğe tam üyeliğimizi güçlü bir şekilde desteklemesinden memnuniyet duyduk."

Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

"Filistin ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı konusunda hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız."

'İsrail vahşetinin sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz'

"Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırlarında toprak bütünlüğü olan Filistin Devleti'nin hakim olmasını bir kez daha gördük. Bu bağlamda dostumuz Macaristan'ın da gerekli katkıyı sağlayarak geri durmayacağından eminim."

Tüm Macar dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. İstişarelerimiz ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum."