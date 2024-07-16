Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Çin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan Rusya ve Çin'le ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Dış siyasette oldukça yoğun bir ziyaret trafiğimiz oldu. Astana'da ülkemiz ve milletimiz açısından çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdik. Sayın Putin ve Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi.

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