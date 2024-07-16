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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Çin açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Çin açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-16 18:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Çin açıklaması

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Çin'le ilgili önemli ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan Rusya ve Çin'le ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Dış siyasette oldukça yoğun bir ziyaret trafiğimiz oldu. Astana'da ülkemiz ve milletimiz açısından çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdik. Sayın Putin ve Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi.
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Çin ile imzaladığımız 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız sonuna kadar açıktır. Ciddi yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

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