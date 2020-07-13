Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Ayasofya cevabı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in telefonda yaptığı görüşmede Ayasofya Camii gündeme geldi.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya, 86 yıl sonra Danıştay kararıyla tekrar camiye çevrilerek asli hüviyetine kavuştu.
Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi gerçekletirdi.
Ayasofya Camii konusu, iki liderin görüşmesinde gündeme geldi.
Sputnik'in aktardığına göre; Putin, kararın ülkesinde neden "büyük toplumsal tepkiyi" Erdoğan'a iletti.
Kremlin’e göre; Erdoğan da bunun karşısında "gereken açıklamayı yapıp yabancı ülke vatandaşları dahil dileyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan objelerin korunacağının garantisini verdi."