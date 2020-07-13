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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Ayasofya cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in telefonda yaptığı görüşmede Ayasofya Camii gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:48:00 - 2020-07-13 15:51:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Ayasofya cevabı

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya, 86 yıl sonra Danıştay kararıyla tekrar camiye çevrilerek asli hüviyetine kavuştu.

Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi gerçekletirdi.

Ayasofya Camii konusu, iki liderin görüşmesinde gündeme geldi.

Sputnik'in aktardığına göre; Putin, kararın ülkesinde neden "büyük toplumsal tepkiyi" Erdoğan'a iletti.

Kremlin’e göre; Erdoğan da bunun karşısında "gereken açıklamayı yapıp yabancı ülke vatandaşları dahil dileyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan objelerin korunacağının garantisini verdi."

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