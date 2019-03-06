Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

KILIÇDAROĞLU'NUN "YPG/PKK BİZE SALDIRMAZ" AÇIKLAMASI

Bir partinin genel başkanı bunu söylediği günün hemen ertesi taciz ateşlerinin olduğu bir gün. Bunu bir amaç için mi söyledi yoksa belirli bir oyu konsolide etmek için mi söyledi yoksa bir yerlere sinyal mi veriyor?

"TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNUYLA BİRLİKTE MUHALEFET SORUNU VAR"

Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum.

100'ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Daha da öte bu bölgeye 23 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç geldi. Peki Irak'tan bunlar kime geldi YPG'ye PYD'ye geldi. Bunlar PKK'nın yan kolu. Bunlar bu mühimmatı nerede kullanıyor Kuzey Suriye'de kime karşı bize karşı kullanıyor.

Bizim bir Cerablus, bir Afrin operasyonumuz olduysa bunun sebebi açılan terör koridaronu beka sorununu ortadan kaldırmak için yarma harekatı yapıp Zeytin Dalı Harekatı ile o işi yok etme yoluna gittik.

Biz Kobani'de bile oradaki Kürt kardeşlerimizi Türkiye'de kabullendik ve hala onlara ev sahipliği yapıyoruz. Hala YPG'yi bir terör örgütü olmaktan dışlıyor. Yani Bay Kemal YPG bir terör örgütü değil diyor. YPG demek PKK demektir. Halkımız bunu artık biliyor. ABD'li senatörler bile anlattık anlattık sonunda anladılar.

"ALDIKLARI MALİ DESTEĞİ KANDİL'E GÖNDERİRLERSE YİNE KAYYUM ATARIZ"

Geçmişte yaşananlar bizim için önemli bir ders. 31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşanırsa bu işi anında yargıya götürür anında kayyumlar için yolu açarız. Kayyumun ne denli faydalı olduğunu yaşayarak gördük. Biz belediyelere destek veriyor muyuz veriyoruz. Bu Kandil'e gönderiliyorsa veya teröristlere destek olarak verenlere iyi yapıyorsunuz aynen yolunuza devam edin mi diyeceğiz hayır.Hemen işlem başlatıp kayyumlarımızı atayacağız.

"EN GÜZEL ÖRNEK DİYARBAKIR"

Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Yakın zamanda gidip gördüyseniz bütün caddeler ışıl ışıldır, dört gidiş dört geliş yollar vardır. Gençliğin rahatlıkla oturduğu oralarda birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluşmuştur. Öbür yanda Dicle piknik alanları oluşmuştur. Kurşunlu Camii inşa edilmiştir. Sur içi denilen bölgeler elden geçirilmiştir. Buralar kentsel dönüşümle yeniden sahiplerine yapılarak teslim edilmiştir.

Şırnak aynı şekilde Van aynı şekilde Hakkari aynı şekilde bütün bölgede değişim dönüşümler kayyumların gayretleri ile bugünkü hale gelmiştir.

"SİPARİŞ ÜZERİNE ANKETLER YAPILIYOR, MANİPÜLASYON YAPILIYOR"

Bazı anketlerin manipülasyon için kullandıklarına şahit olduk. Anketleri yapıyoruz ama bunları biz kendimiz yapıyoruz ve bu anketlerde de yolumuzu ve yolculuğumuzu belirliyoruz. Nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz bundan 4-5-6 seçim öncesi ciddiyet kalmadı. Manipülasyon çok ileri. Sipariş üzerine anketler yapılıyor. Aynı kişilerle konuşuyorlar ve buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkan bilgilerle kalkıp şu anketi yaptım diyor. Dolayısıyla bu güven vermiyor.

"KENDİ ANKETİMİZİ YAPIYORUZ"

Biz bunu kendi partimiz çatısı altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bunu kimseyle de paylaşmıyoruz. Bu sadece bize aittir. Hangi ilde nasıl bir çalışma yürütelim buradaki adaylarımızı nasıl yönlendirelim buna yönelik yapıyoruz.

Diğer partiler de batıda anketler yapıyorlar diğer bölgelere gitmiyorlar. Biz uyuma çok dikkat ediyoruz siparişle belli bir ücret vererek denek siparişi gibi bir yol izlemiyoruz.

Sosyal medya üzerinden anketler var telefonla anketler var yüz yüze anketler var. Bunların hangisi sağlıklıdır diye baktığımızda yüz yüze diyor ki en sağlıklısı bu telefonla yapan diyor ki en sağlıklısı bu inanmak mümkün değil. O yüzden bence en sağlıklısı meydanların dili.

"MİLLETİME, 'SANDIĞA GELMEYENLERİ SANDIĞA TAŞIYIN' DİYORUM"

17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir parti olarak meydanlarda hem yaptıklarımızı anlatıyoruz hem de yapacağımız yeni projeleri anlatıyoruz. Yaptıklarımızı hangi heyecanla anlatıyorsak yapacaklarımızı da onun iki katı heyecanla dile getiriyoruz. İnsanlar meydanlara geliyor ve bizi dinliyorsa burada bir şey var. Bu seçim çok çok önemli sandığa gelemeyecek varsa bunları da sandığa taşıyın. O meydandaki halkımla bunda da mutabık kalıyoruz.

Büyük şehirlerimizi ilçelerimizi beldelerimizi mahallelerimizi tevazu samimiyet ve gayretle yeniden donatıyoruz. Bir siyasetçi gurur kibir böyle bir şeyle milletinin karşısında durmayacak. Tevazu olacak mütevazi olacak ki halk onu sevsin. Samimiyet olacak. Yaptığı işte samimi davranacak gayret olacak. Bunu da zaten vatandaş görüyor.

Bir Kayserili kalkıp da Mehmet Özhaseki'yi tanımam der mi? Kayseri'yi Kayseri yapan kişidir. Sayın Özhaseki bu işi iyi bilen arkadaşlarımdan bir tanesi.

"NİHAT BEY İZMİR'E YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRACAK"

Gelelim İzmir'e. Adayları kantara çıkartacaksınız. Nihat Zeybekci nere, diğer aday nere. Nihat Bey İzmir'e dev projelerle bugüne kadar kazandırılamayanları kazandıracak. İzmir perişan İzmir susuz. İzmir'e suyu biz getirdik. Büyükşehir getirmesi lazımdı ama getiremediler. İZBAN vardı o dönem Binali Bey ile birlikte yaptık devlet olarak ve şu anda İzmir körfezi pislikten geçilmiyor. Koku aynen Haliç gibi rezillik. Ama bunlar halledemez. Ama biz orada iktidar olursak Nihat Bey'e aynen Haliç projesi gibi uygulattırır körfezi temizleriz. İzmir halkı da güzel körfezine kavuşur.

Ayrıntılar geliyor...