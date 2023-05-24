Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Ankaralılar Keçiören'in saygı değer güzel insanları, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilciler, değerli muhtar kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Buradan caddeler, sokakları ve haneleriyle tüm Keçiören'i selamlıyorum.

Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu kardeşiniz Keçiören'de misafir değil, ev sahibi. Yıllarca subay evlerinde oturdum, sizlerle komşu oldum. Gün oldu beraber acıyı paylaştık, gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik. 12 sene acısıyla tatlısıyla gerçekten güzel günler geçirdim. Bağlarımızı hiç koparmadık. Fırsat buldukça Keçiören'e geldik.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"SİVAS'TA 100 BİN KİŞİ VARDI"

Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördük. Keçiören pazara hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Pazar günü bay bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz.

Bugün yağmur rahmet vardı o nedenle bu toplantıyı kapalı salonda yapmak zorunda kaldık. Açık alanda yapsaydık 60 bin insan toplardık. Şimdi bunu sandıklarda toplayacağız. Dün Sivas'ta 100 bin kişi vardı, yiğidolar coştu. Bu defa pazar günü Ankara sandıklara dolar. Hesapları alt üst edeceğiz. Buna hazır mıyız? Siz 53'ü aşan oy oranıyla Meclis'te de Cumhur İttifakı diyerek bay bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz.

"BUNUNLA CHP AYAKTA KALABİLİR Mİ?"

Bu ne demektir, yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. Ve milletimiz güçlendirmiş parlamenter laflarını ayaklarının altına altı. Cumhur ittifakı ile yola devam dedi. Eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda 323 parlamento oyları ve vekilleri ile inşallah önümüz açık. 21 yılı farklı bir şekilde devam ettireceğiz, Türkiye'nin geleceğini kuracağız. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle kuracağız. İktidara giden yolu Kandil'de ve Pennsylvania'da arayanlara milletimiz kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı Kandil'in sokaktaki eşyalarından teröristlerden alıyor. Biz Allah'tan alıyoruz. Milletimiz ekonomisini Londra'daki tefecilere teslim etmek isteyenlere hadi oradan demiştir. Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen ne hesap biliyorsun ne kitap. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk unuttuk. Bize IMF'ten borç alın diye tavsiyede bulundular. 2013'te ilişkimizi kestik biz IMF ile. Başbakanlığımız döneminde 135 milyar dolara çıkardık rezervimizi. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin oyunlarına bakmayın.

Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ve yürütmenin uyum sağlanması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için çok önemli.

Başbakan önüne fırlatılan anayasa kitapçığının ülkemize büyük maliyetti oldu. Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatan Kılıçdaroğlu ile kol kola olan kişi. Gencimiz iş bulamadı, esnafımız iş yapamadı, turizmcimiz turist bulamadı. Bir avuç elit dışında milletimizin tüm fertleri sıkıntı çekti. Son 21 yılda tesis ettiğimiz güven iklimi ile bunu tersine çevirdik.

AYRINTILAR GELİYOR...