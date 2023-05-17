Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o anket firmalarına sert tepki!

Hande Fırat ile Ahmet Hakan’ın sorularını cevaplayan Erdoğan, seçim sürecinde yapılan birçok anketin yalan olduğuna dikkat çekti.

“Bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs’ta milletim yaptı.” diyen Erdoğan, “İkinci en güçlü anketi, nihai anketi 28 Mayıs’ta inşallah yine milletim yapacak. Milletimin yapacağı bu anketle üzerinde tartışma yapılmayacak bir netice ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Meydanların dili benim için en önemli ankettir. En iyi anketi millet sandıkta yapacak demiştim. Milletimiz eser ve hizmet siyasetinin en iyi hakemidir. CHP anketlerin partisi biz sandığın partisi olduk. Biz hakikatin, CHP yalanın tarafıdır.