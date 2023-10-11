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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 12:57:00 - 2023-10-11 13:28:36

TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır." diyerek muhalefet partilerine yerel seçim mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye 14 Mayıs 1950'den sonra 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında demokrasinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasip alamayanlar suçu kendinde aramayıp millette arıyor.

Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız. Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur ittifakımızdaki tüm ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

"Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır"

Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.
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Koltuk kavgası

Meclis çatısı altında niçin yer alamadıklarını sorgulamak yerine Gazi Meclisi sorguluyorlar. Kimse hiçbir partiye veya adaya tıpış tıpış oy vermeyeceğini göstermiştir. Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz. Biz milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımıyoruz.

Aynı şekilde vesayetle ve terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar her saldırı da bu hakikati tecrübe ettik. AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır.

AK Parti 4. olağanüstü büyük kongresi

AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar kuvvetli tutarak sandıkta o kadar yenilmez oluruz. Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, belediyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yerel seçim hazırlıkları

2023 seçimlerine MKYK ve MYK ile hazırlanacağız. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yok. Gönlüne girdiğimiz her vatandaşımız bizim için kazançtır. 2024 seçiminde şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız.

Enflasyon ve hayat pahalılığı mesajı

Her ülkenin kendi gerçekliklerine göre enflasyonda yüksek artışlar tüm dünyanın sorunudur. Biz de bu sorundan ciddi şekilde muzdaribiz. Üstesinden gelecek programlar hazırlıyoruz. Asla taviz vermeden enflasyonun üstesinden geleceğiz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin karşılığını yavaş yavaş alıyoruz.

Emeklilere 5 bin lira ikramiye

Kasım ayının ortasında ödenecek şekilde bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiyesi yapmayı kararlaştırdık. Enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında yapacağız.

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