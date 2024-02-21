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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Yeniakit Publisher
2024-02-21 03:59:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grekoromen ve serbest stilde Avrupa şampiyonu olan milliler ile Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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