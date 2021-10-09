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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a taziye telefonu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u telefonla arayarak anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti

Yeniakit Publisher
2021-10-09 12:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

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