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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken, Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır” dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken, Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


“Aziz milletimizin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu’da asırlar boyunca devam edecek olan kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyorum. Adaletli ve merhametli yönetimiyle kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olan Sultan Alparslan, asırlar boyu Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan anlayışın öncüsü olmuştur. Bu kutlu zaferle Anadolu’yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizler de geleceğe emin adımlarla yürürken, adaleti, barışı ve hoşgörüyü her şeyin üstünde gören bir anlayışı benimsedik. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken, Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:53
  1. doğa

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