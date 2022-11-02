Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mahir Ünal’ın istifasına ilişkin ilk açıklama

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevden affını isteyen Mahir Ünal için, ‘’Görev süresince yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında katıldı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”Mahir Ünal’a görev süresince yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Grup başkanvekilimizin görevinden affıyla boşalan yere, grup başkan yardımcımız Özlem Zengin’i teklif ediyoruz. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Girdiğimiz 15 seçimin tamamında bizlerden desteğini esirgemeyen milletimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Birileri sürekli engellemenin, takoz olmanın peşinde koşarken biz sağlık, eğitim alanlarımızı güçlendirdik. Fakir fukaraya biz sahip çıktık. Asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Türkiye’yi parmakla gösterilen bir ülke haline getirdik. Milli irade üzerinde demokrasinin kılıcı olarak duran ne varsa hepsini tehdit olmaktan çıkardık. Geride bıraktığımız 20 yılda bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerden daha fazlasını kazandırdık.

Gezi’de sokakları ateşe vererek, 15 Temmuz’da demokrasimize kastederek bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Ancak biz kefenimizi giyip çıktığımız bu yoldan asla geri dönmedik.

Cumartesi günü inşallah Gaziantep’e gidiyoruz. Orada yapımı tamamlanan eserleri hizmete açacağız. Aşk ile çalışan yorulmaz. Durmak yok yola devam.

KILIÇDAROĞLU’NUN YURTDIŞI ZİYARETLERİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nın planlarken CHP’nin nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan hamburger turları düzenliyorlar. İngiltere’nin hamburgeri daha mı güzel anlamadım. Sonra da Almanya’ya gidecekmiş, bence orada döner ye. Güya Londra’ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar yatırımcıları tehdit eden sen değilmişsin gibi çıkmış bir de ne diyorsun.