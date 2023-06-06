Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT sapkınlığına ilişkin referandum sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde sapkınlıkla mücadele konusu da vardı.

"21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı bulan siyasi hayatımızın alameti farikası hizmet ve eser siyasetidir." diyen Erdoğan, "Ahdine, kavline, sözünü sadık yönetim olarak 17 kez milletimizin takdirini kazandık. Bizim için en büyük kazanç budur." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi verilen sözleri hatırlatan Erdoğan, "Yeni dönemimizde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız. İki kelimeye çok dikkat edin, biz bu iki kelimenin, iki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

Sapkınlıkla mücadeleye ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, bu konuyla mücadelede referanduma gidileceğinin sinyalini verdi.

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"Bir şeyi daha söylüyorum: Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından, toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlardan korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Bu minvalde Anayasa değişikliği teklifimizi milletin takdirine sunacağız."