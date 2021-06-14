Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Erdoğan'ı buradaki Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

İkili temaslar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde buradaki ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

Peş peşe 3 görüşme

Erdoğan, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile de bir araya geldi. Bu iki görüşme de basına kapalı olarak 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Brüksel'de

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e geldi.