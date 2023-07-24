Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İsveç mesajı!

NATO zirvesi için, "Terör başta olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz, önemli kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu. NATO'nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan şöyle devam etti:

Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı ile mücadele noktasında ikazlarımızı yaptık. İsveç'in ittifaka üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.