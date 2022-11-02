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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde kritik meseleleri ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 21:36:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Kritik öneme sahip"

Gerek Ukrayna’nın gerek Rusya’nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.

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