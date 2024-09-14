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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimizdir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimizdir

Yeniakit Publisher
2024-09-14 19:07:00 - 2024-09-14 19:35:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Peygamber Efendimiz (S.A.V.) her anıyla ve yaşantısıyla en güzel örnektir. Peygamberimiz yürüyen Kur'an'dır. İzinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimizdir. Bizim rehberimiz de önderimiz de uğruna can verdiğimiz maşukumuz da odur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Peygamber Efendimizi hürmetle yad ediyoruz. Vatanı ve milleti için canını feda eden şehitlerimizi anıyorum.

"BİZİM REHBERİMİZ DE ÖNDERİMİZ DE ODUR"

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) her anıyla ve yaşantısıyla en güzel örnektir. Peygamberimiz yürüyen Kur'an'dır. İzinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimizdir. Bizim rehberimiz de önderimiz de uğruna can verdiğimiz maşukumuz da odur.

Şahsiyet iman, ahlak, hikmetle gelişir. Şahsiyet inşası fertler ve toplumlar için son derece önemlidir. Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır. Bireyler ahlaklı, erdemli, merhametli olduğunda, toplumda da adalet, huzur, emniyet ve refah olur.

"2 ASIRDIR KUŞATMA ALTINDAYIZ"

Millet olarak son iki asırdır, çok yönlü bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Yıllardır aynı noktayı hedef alıyorlar. Yıllardır bu milletin iman kalesini çökertmek için pervasızca saldırıyorlar. Bunu bir dönem camilerimizi kapatarak, ahıra çevirerek yaptılar. Bir dönem camilerimizden yükselen ezanlarımızı susturarak yaptılar.

"AYET-İ KERİMLERİ HEDEF ALMAYA BAŞLADILAR"

Bu ideolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki cuma hutbesini, hutbede okunan ayet-i kerimeleri hedef almaya başladılar. Kendini bilmezin biri çıkıyor, hem de bu ülkenin muhalefet partisi adına, bilmediği konularda ahkam kesiyor. Bunu yaparken de Gazi Mustafa Kemal'in arkasına sığınıyor. Onu paravan olarak kullanıyor.

Bir dönem insanlara yobaz, takunyalı, başörtülü diye tahkir ederek kendi öz yurdunda paylaştırarak yaptılar. Bir dönem başörtülü kızları üniversite kapılarında ağlatarak yaptılar.

Bu yıkım projesinde kimi zaten medya kullanıldı. Kimi zaman sinema, tiyatro kullanıldı. Kimi zaman kaleminden nefret akan sözde aydınlar kullanıldı. Kimi zaman ihanet şebekeleri kullanıldı. Maalesef kimi zaman da siyaset kurumu, siyasetçiler kullanıldı.

Eskisi kadar olmasa da hala birilerinin bu manevi işgal projesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz.

Aralarında FETÖ'cü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı ve sinsice yapıyor. Biz bunlardan ülkeye kötülük dışında, nifak ve husumet dışında zaten bir şey beklemiyoruz.

Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor. Aile müessesesi, dini kurumlar, hatta Diyarbakır halkı hedef alınıyor.

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Yorumlar

salim

Peygamber efendimizin A.S. izinden giden sahabeler ve liderler de o ölçüde muteberdir, Allah hepsinden razı olsun

Ömer

Reisi kutluyorum doğru konuşmuş, peygamber efendimiz (sav) tek önderimizdir . Şair Necip Fazıl diyor ya , yol onun iz onun gerisi angarya . Yolumuz Allah ve rasulünün yoludur .
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