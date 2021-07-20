Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başlıkları:

- Türkiye ile KKTC kardeşliğini örselemeye kimsenin gücü yetmez

- Ülkelerimizi tek taraflı kararla yolundan çevirebileceklerini sananlara her alanda gerçekleri göstermek boynumuzun borcudur

- İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini görmezden gelmek demektir. Hiç kimse Kıbrıs halkından egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların idaresi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin

- Müzakere süreci iki egemen devler arasında yürütülür

- Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunların hak ve özgürlük söylemleri sadece işlerine yaradığı takdirde geçerlidir

- Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz, şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcı.

- İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenlerin olduğunu görüyoruz