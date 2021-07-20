Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, “Ülkelerimizi tek taraflı kararla yolundan çevirebileceklerini sananlara her alanda gerçekleri göstermek boynumuzun borcudur” dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başlıkları:
- Türkiye ile KKTC kardeşliğini örselemeye kimsenin gücü yetmez
- Ülkelerimizi tek taraflı kararla yolundan çevirebileceklerini sananlara her alanda gerçekleri göstermek boynumuzun borcudur
- İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini görmezden gelmek demektir. Hiç kimse Kıbrıs halkından egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların idaresi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin
- Müzakere süreci iki egemen devler arasında yürütülür
- Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunların hak ve özgürlük söylemleri sadece işlerine yaradığı takdirde geçerlidir
- Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz, şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcı.
- İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenlerin olduğunu görüyoruz