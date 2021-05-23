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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ana vatanın suyunu KKTC'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Tünelin ülkelerimize ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, projeye ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.

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