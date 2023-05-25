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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun davetine cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun davetine cevap

Yeniakit Publisher
2023-05-25 23:46:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılçdaroğlu'nun çağrısına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun televizyon davetine çok konuşulacak cevap verdi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımızı daha da yükseltmenin çabası içinde olduk. Karşımızda da vizyon sahibi, yenilikçi, bizimle eser ve hizmette yarışacak bugüne kadar ne yazık ki bir muhalefet bulamadık. Ve Türkiye'nin, Türk demokrasisinin en büyük talihsizliği de zaten bu. Yani üretemeyen, eser ortaya koyamayan muhalefetle yarışmak.

'Bunları mı konuşacağım?'

Bugün Kılıçdaroğlu'nun televizyonda bir açıklaması vesairesi oldu ve bu açıklamada da ne yazık ki hala bizi televizyonlara filan davet ediyor. Ya televizyona davet ediyorsun da televizyonda benimle neyi konuşacaksın?

Ortaya koyduğun herhangi bir eserin yok. Bunun yanında bir vizyonun yok. Yani seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım? Bütün bunlarla beraber öyle bir noktaya geldin ki artık Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için, Kandil'in parlamentodaki uzantılarıyla geçip bu seçim sürecinde onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştün.
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Ve bütün bunların yanında bir de maalesef yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara gittin 40 kadar milletvekilliği verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Tabii bir de iftiraları filan var. Yani bu iftiraları filan da sizlerle konuşmayı arzu ederim. Bugün iş dünyasıyla yaptığım toplantıda bunların üzerinde ısrarla durdum.

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