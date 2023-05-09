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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni isim: Vay vay Kemal
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni isim: Vay vay Kemal

Yeniakit Publisher
2023-05-09 20:18:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni isim: Vay vay Kemal

Adana'daki görkemli mitingde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bebek katili PKK'nın da destek verdiği Zillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni isim koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da 80 bin vatandaşa seslendi.

Görkemli mitingde, bebek katili PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin de destek verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ayar üzerine ayar veren Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yeni isim de koydu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri:

Karşımızdaki tablo bu. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay bay Kemal 1.5 saat önce oraya gelmiş, 'haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlar da teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.

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