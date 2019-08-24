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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi

Doğu Akdeniz'de gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını açıkladı. Doğu Akdeniz tartışması üzerinden de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan "Doğu Akdenizde ABD varmış, Fransa varmış, Katar varmış ama Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? O devasa al bayrağımızı görmüyor musun? dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları kısaca şöyle:

"2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi başlayacak. Doğu Akdeniz'de Amerika, Fransa, İngiltre, Katar varmış tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye... Eline diline dursun. Sen Yavuzumuzu, Barbaros Hayrettini görmüyor musun?

Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin yanı sıra fırkateynlerimizi görmüyor musun?Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehdit sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız.

Yusufeli'nde mağduriyete izin vermeyeceğiz. Yeni yerleşim yerlerindeki hak sahibi mağduriyetini kararname ile gidereceğiz. Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufeli'ni inşa edeceğiz."

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:34
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