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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert "Kızılay" tepkisi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert "Kızılay" tepkisi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kızılay nerede" sözlerine çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 16:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert "Kızılay" tepkisi

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu illerden Osmaniye'de inceleme yaptı.

Erdoğan, incelemeler sonrası Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 şiddetli depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. 6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor.

Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, yaralılarımızın sayısı 15 bini aştı. Osmaniye'de bin vatandaşımız defnedilirken, 2 bin 606 vatandaşımız da yaralandı.

Bilim insanları 6 Şubat'ta maruz kaldığımız deprem felaketini karada meydana gelen en büyük deprem olarak tespit etti. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız. Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya, yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı şehirlerimiz için seferber etmiş durumdayız.

"Bu yenilir yutulur bir şey değil"

Muhalefet devlet yok diyor. Bunların gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlü. Devlet ilk andan itibaren vatandaşın imdadına koştu.

Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi! 2.5 milyon insana Kızılay yemek ulaştırıyor. Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil.

5
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Yorumlar

vatandaş

Başkan doğruyu söylemiş varmı yalan diyen.

Adem

AVruplı dostlarını kast ediyordur. Mesela kızılhaçı, kızılay yerine...göremeyincede öyle der... hilali görmez bunlar...
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