Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert "Kızılay" tepkisi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kızılay nerede" sözlerine çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.