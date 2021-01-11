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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 15:47:00 - 2021-01-11 15:56:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

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