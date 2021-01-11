Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.