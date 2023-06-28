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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a 'orman yangını' desteği!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a 'orman yangını' desteği!

Yeniakit Publisher
2023-06-28 19:25:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a 'orman yangını' desteği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefonda görüştü.

Görüşmede iki lider, bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abay bölgesinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Erdoğan Tokyev'e, Türkiye’nin bölgede yapılacak çalışmalar konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kazakistan’ın doğusunda yer alan Abay eyaletinde 60 bin hektarlık alanı aşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

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