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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karahasanoğlu ailesine telefon
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karahasanoğlu ailesine telefon

Yeniakit Publisher
2023-08-13 15:05:00 - 2023-08-13 15:08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karahasanoğlu ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatının seneyi devriyesi münasebetiyle, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ile telefonda görüştü.

"İnananların yüz akı" olma ilkesiyle yola çıkan ve Akit Medya Grubu'nu ezilenlerin sesi haline getiren ümmet adamı Mustafa Karahasanoğlu ağabey, vefatının 1. seneyi devriyesinde dualarla anılıyor.

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Dava adamı Mustafa Karahasanoğlu ağabey dualarla anıldı

Kabri başında düzenlenen anma programına ailesinin yanı sıra sevenleri katıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Karahasanoğlu ailesini telefonla aradı. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularını dile getirdi.

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