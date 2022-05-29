Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kaçacak' iftirasına cevap! '15 Temmuz'da bay Kemal...'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, "Millet Bahçesi projesi için fidan dikme" töreni ile "İstanbul'un fethi" etkinliklerinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "kaçacak" iftirasına cevap veren Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi hatırlattı.

"Gelin ülkemizi cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerine beraberce ulaştıralım. Gelin ülkemizi fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonuyla mutlaka buluşturalım. Ülkemizi Malazgirt'in bininci yılına adadığımız 2071 hayallerine kavuşturalım. Bu uğurda gerekirse her platformda yedi düvelle kavga edelim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bizim her buluşmada ahdimiz bu." ifadelerini kullandı.

'Allah'ın izniyle son nefesimize kadar buradayız'

"Yalanla, iftira ile bu iş olmaz." sözleri ile Kılıçdaroğlu'nun, "kaçacak" iftirasını gündeme getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

İnsan biraz utanır. "Kaçacak" türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada. Ataköy'de ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım? Atatürk Havalimanı'na. Milletim oraya geldi. Bay Kemal FETÖ'cülerle beraber tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumladı. Biz oradan mesajımızı verdik. "Kaçacak" dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya! Biz vesayet güçlerinin nobranlığından kaçmamışız, terör örgütlerinin, ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız. Biz, 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle son nefesimize kadar buradayız.

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu

15 Temmuz gecesi Erdoğan