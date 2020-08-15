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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın skandal sözlerine isim vermeden Twitter hesabından cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:21:00 - 2020-08-15 22:27:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini ifade etti. Muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini açıkça ifade etti.

Sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Joe Biden'ın sözlerine , "Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istedeğine, hangi istikamiti gösterğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, vaktimizin zayi edilmesine, dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz." diyerek cevap verdi.

 

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