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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'ye ittifak daveti!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'ye ittifak daveti!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 14:31:00 - 2023-10-11 14:32:16

TBMM Grup Toplantısı'nda "Cumhur İttifakı'nın kapısı herkese açıktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta gazetecilerin sorusuna yanıt vererek İYİ Parti'yi ittifaka davet etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır"

Yerel seçimlere ilişkin muhalefet partilerine ittifak mesajı gönderen Erdoğan, "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nın ardından çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

İYİ Parti'ye ittifak daveti

İttifak çağrısı hatırlatılan Erdoğan, tekliflerinin İYİ Parti'ye de olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı ne kadar güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayır olur." dedi.

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Yorumlar

Mümkün Değil

İyi partide hâlâ Türk milliyetçileri var.

mali

fetönün partsinden size hayır gelmez cumhurbaşkanım. ama dikkat edin ak partinin içi akp lilerle doldu. 
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