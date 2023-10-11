Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'ye ittifak daveti!
TBMM Grup Toplantısı'nda "Cumhur İttifakı'nın kapısı herkese açıktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta gazetecilerin sorusuna yanıt vererek İYİ Parti'yi ittifaka davet etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
"Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır"
Yerel seçimlere ilişkin muhalefet partilerine ittifak mesajı gönderen Erdoğan, "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nın ardından çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
İYİ Parti'ye ittifak daveti
İttifak çağrısı hatırlatılan Erdoğan, tekliflerinin İYİ Parti'ye de olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı ne kadar güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayır olur." dedi.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İttifakın kapılarını kapatan Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu!
Gündem
Süryanilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Hiç kimse onun kadar azınlıklara sahip çıkmadı!
Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır!