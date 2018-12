Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli ile ne zaman görüşeceği sorulan Başkan Erdoğan,"

"Cumhur ittifakında birbirimize karşı olan dayanışmamız, birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz ve bunu da tabi kıskanan bazı oluşumlar var. Bunların içerisinde her an değişik bir çok şeyler olabilir. Bunun başında ana muhalefet var, dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var, bütün bunları anlamamak için sebep yok. Çok açık net her şey ortada. Biz bu cumhur ittifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu;

Bahçeli le bu hafta görüşebiliriz

Bu seçim 7 düvelin ülkemize saldırdığı dönemde büyük önem arz ediyor. Şu an teknik çalışmaları yürüten arkadaşlar var. Belki bu hafta Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. biz 74 belediyemizi açıkladık. Kalanları da yaptığımız çalışmaya göre açıklayacağız.

Askerlik çalışmaları

Bana kesin neticeyi vermedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bunun sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız. Onlar çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar.

MİT Müsteşarı Fidan'ın ABD'de sunum yaptığı iddiası

Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabi ki MİT Başkanımız oradan Kanada’ya gitti. Kanada’dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını; bundan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım."

Ortalığı karıştırmak isteyenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Güney Amerika ziyaretinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda konuşmuş ve " Bundan sonra Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Bir araya gelmemiz gerekir. Bazıları rahat durmayıp ortalığı karıştırmak isteyebilir onlara fırsat vermeyip Cumhur ittifakını diri tutmak gerekir." demişti