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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:10:15 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında, "Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatından büyük üzüntü duydum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



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