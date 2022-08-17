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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Başbakanı Lapid ile kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Başbakanı Lapid ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşmesinde kritik konuları ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 22:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Başbakanı Lapid ile kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid’in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

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Yorumlar

Yalniz

Filistin ve Kudüs yalniz değildir.  

Ögrenci

Bizim finans hocasi gecen sene finans öyle bir şeydir ki israille bile kucaklaştirir sizi demisti, biz ne diyor bu hoca diye şasirmistik. Adam harbi hocaymiş elini öpmek lazim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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