Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek ve Karadağ’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin davetine icabetle, 27 Ağustos 2021 tarihinde Bosna-Hersek’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Zeljko Komşiç ve Konsey Üyeleri Sayın Şefik Caferoviç ile Sayın Milorad Dodik’le yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Bosna-Hersek’i ziyaretinin akabinde, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in davetine icabetle, 28 Ağustos 2021 tarihinde Karadağ’a resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir. Karadağ’da gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacaktır. Her iki ziyaret sırasında da, Balkanlar'daki güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacaktır” denildi.