Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e: Herkes desteklesin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulünde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini vurguladı.