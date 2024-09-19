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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü mesajı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 21:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü sebebiyle yaptığı paylaşımda, “Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakârlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e ‘Müşir ve Gazi’ ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakârlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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