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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizden yumuşak tavır beklemesinler
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizden yumuşak tavır beklemesinler

Yeniakit Publisher
2024-06-01 11:38:00 - 2024-06-01 12:27:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizden yumuşak tavır beklemesinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü meşrulaştırmak hukuk dışıdır. Şiddet hukuk dışıdır. Darbe hukuk dışıdır. Sokak eylemleriyle darbe girişimi hukuk dışıdır. Aynı tavrı aynı hukuku muhalefetten de bekleriz. Bizden hukuksuzluk karşısında yumuşak bir tavır beklemesin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Sizleri en kalbi hürmetle selamlıyorum. İstişare toplantımızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bakan arkadaşlarımız geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklar. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda olduğu gibi sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.

Son 1 yıldır ülkemizin gündemini kaplayan seçim maratonun tamamlanmasıyla siz kardeşlerimle beraber olalım dedik. İstişare toplantılarına devam edeceğiz. 1-2 Temmuz'da Belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız.

Partimizin kuruluşundan itibaren istişareye önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimiz için yaptık.
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Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının nabzını tuttuk. Ne kendimizi, ne çalışma arkadaşlarımızı yankı odalarına hapsetmedik. Demokrasimizin güçlenmesi için her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık.

Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı. İstişareyi her seviyede pratiğe döken ve kurumsallaştıran parti biziz.

Yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. 31. istişare toplantımızın temasını Türkiye'nin ortak aklı olarak belirledik. 14-28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçlarındaki ayrışmayı kolaylaşmaya kaçmadan ele alacağız.

Seçmenin bize ulaştırdığı mesajların farkındanız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmeyeceğiz. Surda gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz.

Değişim irademizi güçlü ve dinamik tutacağız.

Din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadık. Kimseyi hayat tarzıyla yargılamadık. Bu ülkede başörtüsünde, sakalından, inancından dolayı milyonlarca vatandaşımız mağdur edilmişti. Kürtler yanlış politikalar edeniyle ötekileştirilmişti. Biz kucakladık. Vatan hepimizin dedik, devlet hepimizin dedik. Biz ülkenin tamamını kardeş gördüğümüz için 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk.

Sadece oy aldıklarımızın değil, oy almadıklarımızın da tercihlerine saygı gösterdik. AK Parti var olduğu müddetçe kardeşlik siyasetinin temsilcisi olmaya devam edecektir.

Seçim dönemlerinde rekabetin dozu artıyor. Türkiye 3 seçim sürecini üst üste yaşadı. Toplumumuzu yordu, yıprattı. 14 Mayıs seçimlerinde skandal provokasyon yaşandı. Tüm tuşlara basmalarına rağmen beklediği sonucu alamayanlar siyaseti yüksek gerilim hattına mahkum ettiler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de kendisini arayı uzatmadan Kurban Bayramı'ndan önce iade-i ziyarette bulunacağım. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz kutuplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Üzerimize düşen varsa gereğini yaparız. Muhalefet kendisini bu noktada samimi bir özeleştiriye tabi tutmalıdır.

Biz yumuşa adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz.

Bizim siyasette referansımız hukuktur. Terör hukuk dışıdır. Terörü meşrulaştırmak hukuk dışıdır. Şiddet hukuk dışıdır. Darbe hukuk dışıdır. Sokak eylemleriyle darbe girişimi hukuk dışıdır. Aynı tavrı aynı hukuku muhalefetten de bekleriz. Bizden hukuksuzluk karşısında yumuşak bir tavır beklemesin.

Dar alanda siyaset olmaz. Bir elinde hançer tutanlarla diyalog olmaz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında Yenikapı ruhu birilerinin ihtiraslarına kurban edildi. Milletimizin umutlarını artıran siyasetteki yumuşamanın bu sefer kelebek ruhlu olmamasını niyaz ediyoruz.

Hepimiz Türkiye'nin daha fazla refahlaşmasını istiyoruz. Teröre karşı ortak tavır geliştirmeden Türkiye'yi daha ileriye götüremeyiz.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Yapılan hataların kimler tarafından veya niçin yapıldığını anlamadan ve yapılanların hesabını sormadan doğru bir şey ortaya çıkmaz benden söylemesi.

Emir Timur

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