Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yılı töreninde konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yılı töreninde konuşuyor...
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları...
Aziz milletim, sayın Meclis Başkanı, MHP'nin kıymetli Genel Başkanı, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünde tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.
Van Gölü kıyısında inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden millet bahçesine kadar bölgeyi tarihi önemine yakışır eserlere kavuşturduk. Bugün de Malazgirt zaferimizin yıldönümü vesilesiyle fetih programındayız. Malazgirt için Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası tanımı yapılır. Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt zaferinin de gerisinde çok büyük fedakarlık vardır.