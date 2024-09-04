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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! BRICS Zirvesi'ne katılacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! BRICS Zirvesi'ne katılacak

Yeniakit Publisher
2024-09-04 17:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de BRICS Zirvesi'ne katılacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.

BRICS Zirvesi nedir?

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır.

BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa).

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