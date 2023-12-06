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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-12-06 19:20:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fetret devri yaşayarak muhalefetin elinde olan belediyeleri gerçek belediyecilik anlayışıyla kavuşturacağız.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Terörü kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz.

Türkiye'nin güneyinde terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bitkisel hayata giren terör örgütünü canlandırma çalışmalarının farkındayız. Kimin, kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz.
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YUNANİSTAN VE MACARİSTAN ZİYARETİ

Yarın, Yunanistan'a gidiyoruz. 18 Aralık'ta Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Komşularımızdan başlayarak bölge ülkeleriyle iş birliğimizi güçlendireceğiz. Ülkemiz, uluslararası platformlar ile ikili ilişkilerinde kat ettiği her mesafe bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırmaktadır."

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